Geleceğin yıldızları yetişiyor

Amatör Lig'de mücadele eden Bilecikspor alt yapıya büyük önem gösterirken, geleceğin yıldızları alt yapıda yetişiyor.

Bilecikspor altyapısı ve futbol okullarında kız ve erkek olarak toplamda 235 sporcu hizmet alırken, bu sporcular geleceğin yıldızları ve Bilecikspor'un geleceği olarak gösteriliyor. Altyapı Sorumlusu Teknik Direktör Sedat Memiş, Bilecikspor futbol okulunun 2007 doğumlu sporculardan başlayarak, 2014 yılına kadar gittiğini belitti. Memiş, "Bu yaş gruplarında toplamda 4 kategoride 60 futbolcu adayımı eğitim alıyor. Bunun yanı sıra minik, yıldız ve genç takım olmak üzere 3 kategoride kız futbol takımlarımızda 47 kızımız eğitim alıyor. Bunun yanı sıra, U13,U14,U15,U17,U19 futbol takımlarımızda 120 futbolcumuz var. Futbol okullarından yetişen çocuklarımız bu gruplara takviye ederek, Bilecikspor'un geleceğini oluşturuyoruz. Şuan en minik 5-6 yaş grubumuzun antrenmanın dayız. Burada aileler ve çocuklar çok istekli. bu yaş gurubunda 10 futbolcu adayı miniklerimiz var. Haftanın iki günü burada altyapı antrenörleri ile zevkli, çekişmeli, eğlenceli bir antrenman yapıyorlar. Bunlar bizim geleceğimiz" dedi.