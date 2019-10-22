İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Geleceğin yıldızları yetişiyor

Bilecik 1.

Amatör Lig'de mücadele eden Bilecikspor alt yapıya büyük önem gösterirken, geleceğin yıldızları alt yapıda yetişiyor.


Bilecikspor altyapısı ve futbol okullarında kız ve erkek olarak toplamda 235 sporcu hizmet alırken, bu sporcular geleceğin yıldızları ve Bilecikspor'un geleceği olarak gösteriliyor. Altyapı Sorumlusu Teknik Direktör Sedat Memiş, Bilecikspor futbol okulunun 2007 doğumlu sporculardan başlayarak, 2014 yılına kadar gittiğini belitti. Memiş, "Bu yaş gruplarında toplamda 4 kategoride 60 futbolcu adayımı eğitim alıyor. Bunun yanı sıra minik, yıldız ve genç takım olmak üzere 3 kategoride kız futbol takımlarımızda 47 kızımız eğitim alıyor. Bunun yanı sıra, U13,U14,U15,U17,U19 futbol takımlarımızda 120 futbolcumuz var. Futbol okullarından yetişen çocuklarımız bu gruplara takviye ederek, Bilecikspor'un geleceğini oluşturuyoruz. Şuan en minik 5-6 yaş grubumuzun antrenmanın dayız. Burada aileler ve çocuklar çok istekli. bu yaş gurubunda 10 futbolcu adayı miniklerimiz var. Haftanın iki günü burada altyapı antrenörleri ile zevkli, çekişmeli, eğlenceli bir antrenman yapıyorlar. Bunlar bizim geleceğimiz" dedi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.