Gelen kısıtlamalar ardından kuruyemiş satışı patladı

Bilecik'te korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamaları en çok kuruyemişçilere yaradı. İşleri iyi giden bir kuruyemişçi saate 25 kilo kuruyemiş kavurabilen makine aldı.

İçişleri Bakanlığının salgınla mücadele amacıyla valiliklere gönderdiği genelge çerçevesinde hafta içi 20 yaş altı, 65 yaş üstü, hafta sonu 20.00'den sonra uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması en çok kuruyemişçilere yaradı. Bilecik'te bu işi yapan genç girişimci işleri iyi gidince kentte bir ilki gerçekleştirerek, saate 25 kilo çerez kavurabilen makine aldı.

"Siyah çekirdek, kabak çekirdeği ve süper karışık kuruyemişler daha çok satılıyor"

Müşterilerine sıcak, sıcak kavrulmuş çerezlere ilginin büyük olduğunu anlatan Can Tekin, "İçişleri Bakanlığının salgınla mücadele amacıyla geçen hafta uyguladığı kısıtlamalar sonrasında belli bir saat dilimlerinde sokağa çıkma kısıtlaması geldi. Bununla birlikte insanlar evde vakit geçirebilmek için kuruyemişlere yöneldi. Bizlerde işlerimiz iyi gidince müşterilerimize hizmet noktasında bir kavurma makinesi aldık. Bunun sayesinde müşterilerimiz sıcak, tazecik kavrulmuş kuruyemişlerini alabiliyorlar. Şuanda müşterilerimiz en çok siyah çekirdek, kabak çekirdeği ve süper karışık kuruyemişlere ilgisi yoğun" dedi.