Geleneksel Hıdırellez Şenliği, Aksutekke köyünde yapıldı

Bilecik Bozüyük Belediye Başkanı Mehmet Talat Bakkalcıoğlu, Bozüyük'ün Aksutekke köyünde gelenek ve göreneklerin yok olmasını önlemek ve insanları bir araya getirerek birlik ve beraberliği pekiştirmek amacıyla düzenlenen Hıdırellez Şenliği'ne katılarak bahar bayramını kutladı.

Başkan Bakkalcıoğlu beraberindeki Bilecik CHP Milletvekili Yaşar Tüzün, CHP İl Başkanı Metin Yaşar, İlçe Başkanı İhsan Esel, İl Genel Meclis Üyesi Hüseyin Elmas, Belediye Başkan Yardımcıları Mahmut Fındık ve Ali Şahinoğlu ile birlikte şenliğe katılan herkesi masalarını ziyaret ederek selamladı. Milletvekili Tüzün, Aksutekke Köyü sakinleri ile sohbet ederek, "Baharın müjdecisi, bolluğun ve bereketin simgesi Hıdırellez'in ülkemize sağlık ve huzur getirmesini temenni ediyorum" dedi.

Başkan Bakkalcıoğlu'da herkesin Hıdırellez Bayramını kutlayarak “Hıdırellez'in sağlık, bolluk, bereket ve huzur dolu yarınlar getirmesini dilerim” dedi.

Her yıl 6 Mayıs tarihinde düzenlenerek geleneksel hale gelen Hıdrellez Şenliği Aksutekke Köyü okul bahçesinde yapıldı. Etkinliğe katılan herkese teşekkür eden Aksutekke Köyü Muhtarı Mustafa Gacarlar, “Köyümüzde her yıl geleneksel olarak 6 Mayıs tarihinde kutladığımız ve yıllardır süregelen geleneğimizi sürdürüyoruz” dedi.

Hıdrellez Şenliğinde okunan Mevlid-i Şerifin ardından misafirlere yemek ikramı yapıldı.