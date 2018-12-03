Geleneksel sabah namazı buluşmaları Tekke Mahalle Ferhat Camii'nde devam etti

Bozüyük'te ‘Sabah namazı buluşmaları' Ferhat Camii'nde devam etti.

Bozüyük Belediye Başkanı Fatih Bakıcı tarafından 4 yıldır uygulanan ve yoğun ilgi gören ‘Sabah Namazı Buluşmaları'nın bu haftaki bölümü Tekke Mahalle Ferhat Camii'nde gerçekleştirildi. Programa Bozüyük Belediye Başkanı Fatih Bakıcı'yı temsilen Başkan Danışmanı Murat San, Kültür ve Sosyal İşler Müdür Vekili Esat Zencir ve vatandaşlar katıldı. Hep birlikte sabah namazının eda edilmesinin ardından cami çıkışında da Bozüyük Belediyesi tarafından vatandaşlara sıcak çorba ikramında bulunuldu.