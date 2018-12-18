Genç Erkekler İl Birinciliği Müsabakaları sona erdi

Bilecik'te 2018-2019 yılı Okul Sporları Voleybol Yıldız Erkekler İl Birinciliği Müsabakaları sona erdi.

Bilecik Atatürk Spor Salonunda gerçekleştirilen müsabakalar çekişmeli ve renkli görüntülere sahne oldu. Müsabakalar sonucunda dereceye giren okullara kupa, madalya ve başarı belgelerini Bilecik Gençlik ve Spor İl Müdürü Aslan Yıldız ve Spor Şube Müdürü Hasan Uğur yücel takdim etti. İl Müdürü Yıldız, müsabakalara katılan okullarım, öğretmenleri ve sporcuları tebrik ederek başarılarının devamını diledi.