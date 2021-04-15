İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Genç Fenerbahçeliler örnek davranış

Bilecik’teki Genç Fenerbahçeliler taraftar grubu, Ramazan ayında örnek bir davranışa daha imza attı.

Bilecik'teki Genç Fenerbahçeliler taraftar grubu, Ramazan ayında örnek bir davranışa daha imza attı.


Grup üyeleri, kendi aralarında topladıkları parayla hazırlattıkları yardım kolileri Ramazan ayı nedeniyle ihtiyaç sahibi ailelere ulaştırdılar. Bilecik Genç Fenerbahçeliler taraftar grubu Başkanı Alper Badak'ın da bizzat katıldığı dağıtımlara ihtiyaç sahibi aileler muhtarlardan belirlenerek evlerine kadar teslim edildi. İlk etapta yaklaşık 50 aileye yapılan yardımların Ramazan ayı boyunca devam edeceği öğrenildi.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.