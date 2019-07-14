Genç polis memurunun vefatı yakınlarını yasa boğdu

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde 10 yıldır başarıyla görev yapan genç polis memurunun ani vefatı, ailesi, meslektaşları ve sevenlerini yasa boğdu.

Başarılı polis memuru Zekai Kayhan için bu sabah İlçe Emniyet Müdürlüğü bahçesinde resmi tören düzenlendi. Tören sırasında Kayhan'ın güvenlik görevlisi olan eşinin haykırışları yürekleri dağlarken, gözyaşları sel oldu. Törende öz geçmişi okunan Zekai Kayhan'ın cenazesi, İlçe Müftüsü Mustafa Topal tarafından okunan duaların ardından meslektaşlarının omuzlarında cenaze aracına taşındı. Tören sırasında başarılı polisin meslektaşları gözyaşlarına hakim olamadı. Kayhan'ın cenazesinin Burdur'un Gölhisar ilçesine götürülerek, burada ikindi namazın müteakip toprağa verileceği öğrenildi.

Törene Kaymakam Hasan Yaman, İl Emniyet Müdürü Ertuğrul Namal, İl Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Serkan Kadir Keskin, İlçe Garnizon Komutanı Yüzbaşı Murat Günhan, İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Serkan Aktay, İlçe Emniyet Müdürü Hakkı Güner, İlçe Müftüsü Mustafa Topal, Belediye Başkan yardımcısı Ali Şahinoğlu, Hastane Müdürü Abdurrahman Ozan, AK Parti İlçe Başkanı Hüsnü Ersoy, İl Genel Meclis Üyesi Mesut Çetin, sıralı amirler, ailesi, meslektaşları, hastane personelleri ve sevenleri katıldı.

İlçe Devlet Hastanesinde 10 yıldır hastane polisi olarak görev yapan Zekai Kayhan'ın rahatsızlığı nedeniyle bir süredir Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde tedavi gördüğü, Temmuz ayının başında geçirdiği zorlu ameliyatın ardından yoğun bakıma alındığı ve akabinde nöroloji servisine çıkarıldığı öğrenildi. Çalışma arkadaşları ve sevenleri tarafından ziyaret edilen Kayhan'ın bir süre sonra beyninde pıhtı atmaya bağlı olarak oluşan ödem neticesinde beyin ölümünün gerçekleştiği bildirildi. Bir süre solunum cihazına bağlı olarak yaşamını sürdüren polis memuru Zekai Kayhan'ın vefat haberi ailesi ve yakınlarına bildirildi.