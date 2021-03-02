Gençler için köye kütüphane kuracak

Bilecik'in Beyce köyü imamı, köyde yaşayan gençler için kütüphane kuracak.

Bilecik'in merkeze bağlı Beyce köyü imamı Mustafa Mert, köyde yaşayan gençler için kendi imkanlarıyla kütüphane kuracak. İmam Mustafa Mert, hem okuyan gençlerin ders çalışabilmesi hem de bir fikir ortamının oluşması için kütüphane açacaklarını belirtti. Mert, “Aslında bu geç kalınmış bir şey. Bizim de imkanlarımız el vermediği için kütüphaneyi açmada geç kaldık. Malzemelerin alınması ve insanların bu konuda duyarlı olmaları için sosyal medya hesabımızdan paylaşımlar yaptık" ifadelerini kullandı.

En kısa zamanda kütüphaneyi açmayı düşündüklerini belirten Mert; "Maddi imkanlar doğrultusunda elimizden geleni yapıyoruz. Bize maddi ya da manevi destek olabilecek arkadaşlarımızın desteklerini bekliyoruz" dedi.

"7'den 70'e hepinizden destek bekliyoruz"

Açılması planlanan kütüphanede hedefini dile getiren imam Mert; "Köyün geçleri ve bütün köy halkı için, boş vakitlerinde nezih bir ortamda dinlenmek ve çay içip bir yandan kitap okumak, ülkemizin geleceği olan gençler bizim için umut ışığıdır. Onlara bizler hep birlikte dokunacağız, Kütüphanemizin ayrıca bir araştırma ortamı da olmasını arzu ediyoruz, ayrıca köyümüzün gençleri çoğu tarım ile ilgilenerek ülkemize büyük katkılar vermekte. Ayrıca bu alanda onları geliştirecek kitaplar koymayı planlıyoruz, önceliğimiz ahlaklı, dinini bilen , temiz , helal yoldan iş yapan, işini hakkıyla yapacak gençler yetiştirmek. Bu konuda 7'den 70'e hepinizden destek bekliyoruz" diye konuştu.