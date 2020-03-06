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Gençler tüm şehitler için mevlit okuttu

Bilecik’in Osmaneli ilçesinde bir araya gelen gençler, başta Suriye’nin İdlib kentinde rejim güçlerinin hava saldırısında hayatını kaybeden askerler olmak üzere tüm şehitler için mevlit okutup pilav, ayran dağıttı.

Bilecik'in Osmaneli ilçesinde bir araya gelen gençler, başta Suriye'nin İdlib kentinde rejim güçlerinin hava saldırısında hayatını kaybeden askerler olmak üzere tüm şehitler için mevlit okutup pilav, ayran dağıttı.


Ertuğrul Gazi Camii'nde akşam namazından sonra düzenlenen program, İlçe Müftülüğünde görevli imam hatiplerin Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı, ilahiler seslendirildi, şehitler için mevlit okundu ve İlçe Vaizi İbrahim Atmaca'nın dua yapmasıyla sona erdi. Gençler, namaz sonrasında vatandaşlara tavuklu pilav ve ayran ikramında bulundular.


Programa, Osmaneli Kaymakamı Naif Yavuz, Müftü Sadık Erenbaş, kamu kurum müdürleri, siyasi parti temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

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