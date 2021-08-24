Gençlerden atletizm kursuna büyük ilgi

Gençlerin yaz tatili dönemini verimli geçirebilmeleri, sevdikleri ya da ilgi duydukları spor branşlarında eğitim alabilmeleri amacıyla ücretsiz olarak düzenlenen Bozüyük Belediyesi Yaz Spor Okulları sporun adresi oldu. Çeşitli spor branşlarında eğitim alan gençler atletizm branşına da ilgi gösteriyor. Öte yandan dünyanın en eski sporlarından biri olan atletizm ile tanışan ve devam eden çocukların okul başarısı ve kendilerine olan güvenleri artıyor, disiplin kazandıkları için karar mekanizmaları gelişiyor, arkadaşlarıyla daha iyi ilişkiler kurabiliyorlar. El, kol, bacak koordinasyonları çok gelişen çocuklar buradan isterlerse ve yetenekleri varsa diğer spor dallarına daha avantajlı olarak geçiş yapabiliyor.