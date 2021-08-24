İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Gençlerden atletizm kursuna büyük ilgi

Bozüyük Belediyesi tarafından düzenlenen atletizm kursuna gençler yoğun ilgi gösterdi.


Gençlerin yaz tatili dönemini verimli geçirebilmeleri, sevdikleri ya da ilgi duydukları spor branşlarında eğitim alabilmeleri amacıyla ücretsiz olarak düzenlenen Bozüyük Belediyesi Yaz Spor Okulları sporun adresi oldu. Çeşitli spor branşlarında eğitim alan gençler atletizm branşına da ilgi gösteriyor. Öte yandan dünyanın en eski sporlarından biri olan atletizm ile tanışan ve devam eden çocukların okul başarısı ve kendilerine olan güvenleri artıyor, disiplin kazandıkları için karar mekanizmaları gelişiyor, arkadaşlarıyla daha iyi ilişkiler kurabiliyorlar. El, kol, bacak koordinasyonları çok gelişen çocuklar buradan isterlerse ve yetenekleri varsa diğer spor dallarına daha avantajlı olarak geçiş yapabiliyor.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.