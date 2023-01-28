Gençlik Tiyatrosu'ndan muhteşem performans

Bozüyüklü gençler oyunda gösterdikleri muhteşem performansları ile izleyenlerden tam not aldı. Oyunun prömiyerinde gençleri yalnız bırakmayan Bozüyük Belediye Başkanı Mehmet Talat Bakkalcıoğlu, gençleri tebrik ederek başarılarının devamını diledi.

2022 yılında kurulan ve bünyesine 15-17 yaş arasındaki Bozüyüklü gençleri alan Bozüyük Belediyesi Gençlik Tiyatrosu, bir yıllık emeklerinin karşılığını bugün sahnelenen oyun ile aldı. Gençlik Tiyatrosu'nun Metristepe Kültür Merkezi'nde sahnelenen “Kim Akıllı, Kim Deli ?” adlı oyunun prömiyer gösterisi yoğun ilgi gördü. İzleyenleri düşündüren ve bol bol güldüren oyun sanatseverler tarafından beğeni ile izlenerek bol alkış aldı. Oyunun sonunda sahneye gelerek konuşma yapan Bozüyük Belediye Başkanı Mehmet Talat Bakkalcıoğlu, “Sevgili hemşehrilerim, bu gençlerimiz hiçbir zaman deli olmayacaklar. 2 yıl önce Kıvanç Hocamız, İlknur Hocamız ve Özgür Hocamızla birlikte Bozüyük'te insanlarımıza, gençlerimize tiyatroyu dışarıdan profesyonel oyunları getirerek değil iç içe yapalım istedik. Hocalarımız büyük çaba harcadılar. Burada 9 tane gencimiz var. Hepsi Bozüyüklü. Bu noktaya geleceğini ben aslında düşünmüyordum. Çok daha zaman alır diyordum ama harika başarılılar. Hepsini gözlerinden öpüyor ve kutluyorum. Biz çocuklarımıza hediye çiçek veriyoruz ama onlara çiçek değil dünyaları hediye etmemiz lazım, bu çiçekler onun sembolü olsun” diyerek genç tiyatroculara torunları ile birlikte çiçek takdim etti.

“Kim Akıllı Kim Deli' isimli tiyatro oyununun metni, pek çok oyundan esinlenerek oluşturuldu. Oyun temelde; bu düzende insanların nasıl delirdiğini anlatan ve pek çok insanın neden ve nasıl delirmediğini sorgulayan, delilik üzerine oluşturulmuş kara mizahi bir oyun. Yönetmenliğini Bozüyük Belediye Tiyatrosu eğitmenleri Kıvanç Pehlivanoğlu, İlknur Nazlı ve Özgür Yamacı'nın üstlendiği oyunda; Batuhan Songur, Berra Yiğit, Defne İrem Beysil, Ecem Nil Ada, Erva Özyetkin, Havva Ekinci, İclal Adalıoğlu, Şevval Aydın ve Talha İyikan rol alıyor.