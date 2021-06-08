İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Genel Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Yunus Anacur görevine başladı

Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesinde ihtiyaç görülen Genel Cerrahi polikliniğine atanan 1 uzman doktor daha göreve başladı.


Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine atanan doktorlar bir bir göreve başlarken, bunlardan sonuncusu Genel Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Yunus Anacur oldu. Dr. Anacur, hastanede hasta kabulüne başlarken, ihtiyaç duyulan diğer polikliniklere atamalar yapılacağı öğrenildi. Hastane yönetiminin yapılan açıklamada, "Genel Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Yunus Anacur hastanemizde hasta kabulüne başlamıştır. Sağlık Bakanlığı online MHRS veya Alo182 hattından randevu alarak muayene olabilirsiniz" denildi.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.