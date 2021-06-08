Genel Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Yunus Anacur görevine başladı

Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine atanan doktorlar bir bir göreve başlarken, bunlardan sonuncusu Genel Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Yunus Anacur oldu. Dr. Anacur, hastanede hasta kabulüne başlarken, ihtiyaç duyulan diğer polikliniklere atamalar yapılacağı öğrenildi. Hastane yönetiminin yapılan açıklamada, "Genel Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Yunus Anacur hastanemizde hasta kabulüne başlamıştır. Sağlık Bakanlığı online MHRS veya Alo182 hattından randevu alarak muayene olabilirsiniz" denildi.