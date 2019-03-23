Genel Müdür Poyraz, Başkan Bakıcı'ya destek vermek için Bozüyük'e geldi.

Tarım Kredi Kooperatifleri Genel Müdürü Fahrettin Poyraz, Bozüyük Belediye Başkanı Fatih Bakıcı'ya seçim çalışmalarında destek vermek için Bozüyük'e geldi.

Çalışmalar kapsamında Poyraz ile birlikte Ertuğrul Gazi Derneği'ni ziyaret eden Başkan Bakıcı, yeni dönemde yapılacak projelerini tanıtarak geçtiğimiz dönemde de hayata geçirdiği projeleri paylaştı. Başkan Bakıcı; "Bizi biz yapan öz kültürümüzü kaybettiğimiz anda millet olarak dağılmanın eşiğine gelmişiz demektir. Bu anlamda kültürünü her zaman yaşatmaya çalışan Bozüyük Ertuğrulgazi Kültür ve Sosyal Dayanışma Derneği Başkanı Celalettin Ateş ve çok değerli dernek üyelerini takdir ediyorum. Bizlere düşen ise bu kültürün tanıtılması, hep beraber daha iyi şartlarda yaşatılmasıdır" dedi.

Konuşmasının devamında Başkan Bakıcı “Biz hepimiz sizlere hizmetkâr olmak için bu göreve yeniden talibiz, yaptıklarımız yapacaklarımızın teminatıdır, sizler talep ettiniz bizler hayata geçirdik, yerelin ve genelin ortak çalışması neticesinde ilçemize kazandırdıklarımız ortadadır. Hemşehrimiz olan Enerji Bakanımız ile Tarım Kredi Kooperatifleri Genel Müdürü olan Fahrettin Poyraz abimiz ile ve Sağlık Bakan Yardımcımız Halil Eldemir ile bu eserlere yenilerini ekleyeceğiz" dedi.

Organize Sanayi Bölgesinde su olmadığı gerekçesi ile yatırımların yapılmadığı iddialarına da değinen Bakıcı, “Kurulduğu yıldan bizim dönemimize kadar oraya yapılan yatırımlar ortadadır. Organize Sanayi Bölgemiz bizimle birlikte büyüyerek gelişmiş ve istihdam sayısında gözle görülür artışlar ortaya çıkmıştır” ifadelerini kullandı.

Bozüyük'ün yaylalarının Milli Park Alanı İlan edilmesi ile ilgili olarak Dönemin Orman Bakanı, Veysel Eroğlu'na teşekkür eden Başkan Bakıcı, daha sonra kapalı yüzme havuzu, hemzemin geçitler, hal camii projesi, alışveriş merkezi projesi, bilim sanat merkezi projesi gibi yeni dönem projeleri hakkında da bilgi verdi.

Türkiye'nin 17 yılda geldiği nokta, patates soğan fiyatları üzerinden değerlendirilmeyecek kadar önemlidir"

İlçeye yerel ve genel iş birliği ile daha pek çok proje kazandıracaklarını belirten Başkan Bakıcı'nın ardından konuşan Tarım Kredi Kooperatifleri Genel Müdürü Fahrettin Poyraz; "Hükümetimiz göreve geldiği 2002 den bugüne Türkiye'de yapılamaz denilen pek çok projeye imza atmıştır, Ülkemizin gelişmesindeki en güzel örnekleri geçtiğimiz 17 yıllık dönemde ortaya koymuştur. Yerel seçimler anlamında Başkan Bakıcı ilçemize pek çok değerli projeler ortaya koymuştur, bizlerde Ankara'da yerel yöneticilerimiz ile güzel bir ekibiz, bunların üzerlerine çok daha fazlaları Başkanımız tarafından yapılacaktır. Türkiye çok yol aldı, patates fiyatları yükseldi, soğan fiyatları düştü gibi söylemler gelip geçicidir. Türkiye'nin aldığı bu yol ve yapılanlar ve 17 yılda geldiğimiz nokta, patates soğan fiyatları üzerinden değerlendirilmeyecek kadar önemlidir” dedi.