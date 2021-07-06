Genel Sekreter Bayrakçı, köylülerin içme suyu ve yol talepleri dinledi

Bilecik İl Özel İdare Genel Sekreteri Seda Bayrakçı, Gölpazarı'nın köylerinde yapımı devam eden çalışmaları inceleyerek köylülerin içme suyu ve yol talepleri dinledi.

Genel Sekreteri Seda Bayrakçı, Su ve Kanal Hizmetleri Müdürü Ozan Bakkal, Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü teknik personelleri Samet Büyükkurt, İ. Talha Arıgül ve İl Genel Meclisi Üyeleri Mustafa Özkan Ve Erkan Erdem'in katılımlarıyla Bilecik'in Gölpazarı ilçesinin yapımı devam eden çalışmaları inceledi. Ardından sırasıyla ilçeye bağlı Kuşçaören, Hamidiye, Söğütçük, Bolatlı, Aktaş Beşevler, Büyüksürmeli, Küçük Yenice, Demirhanlar, Gemici köylerine giden heyet, köylülerin içme suyu ve yol talepleri dinledi. Son olarak merkeze bağlı Yeniköy ile Söğüt'e bağlı Küre köylülerini ziyaret eden Genel Sekreteri Seda Bayrakçı, burada muhtarlarla bir araya gelerek sorunları dinledi.