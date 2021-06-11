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Geri dönüşümden gelen 5 bilgisayar öğrencilerin hizmetine sunuldu

Bilecik’te yapılan bir protokol kapsamında geri dönüşen elektronik atıkların sayesinde elde edilen 5 bilgisayar öğrencilerin hizmetine sunulduBilecik Kent Konseyi ve Elektronik Atıkların Geri Dönüşümünü Destekleme Derneği arasında yapılan protokol gereği ilk etap 5 adet bilgisayar seti teslim alındı.

Bilecik'te yapılan bir protokol kapsamında geri dönüşen elektronik atıkların sayesinde elde edilen 5 bilgisayar öğrencilerin hizmetine sunuldu


Bilecik Kent Konseyi ve Elektronik Atıkların Geri Dönüşümünü Destekleme Derneği arasında yapılan protokol gereği ilk etap 5 adet bilgisayar seti teslim alındı. Kent Konseyi hizmet binasında kurulan bilgisayarlar uzaktan eğitime erişimde sıkıntı yaşayan öğrencilerinin kullanımına sunuldu. Projenin devam ettiğini bildirilirken, elektronik atıkların Kent Konseyi bırakılması için vatandaşlara çağrı yapıldı.

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