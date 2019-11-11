Geri geri manevra yapan otomobil yaya çarptı

Bilecik'te geri manevra yapan otomobilin çarptığı yaya yaralandı.

Alınan bilgiye göre Bilecik merkez Hürriyet Mahallesi, Kayıboyu Sokakta üzerinde 34 CEC 661 plakalı otomobil sürücüsü Nazir İleri geri geri manevra yaparken, yaya olarak yürüyen Ayşe Işık'a çarptı. Çarpmanın etkisiyle yaralanan kadın olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından Bilecik Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, trafik polisleri kazayla ilgili soruşturma başlattı.