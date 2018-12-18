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Geri geri manevra yaparken yayaya çarptı; 1 yaralı

Bilecik’te bir sürücünün park etmek için geri geri manevra yaptırdığı aracı arkasından geçen yayaya çarparak yaralanmasına sebep oldu.

Bilecik'te bir sürücünün park etmek için geri geri manevra yaptırdığı aracı arkasından geçen yayaya çarparak yaralanmasına sebep oldu.


Alınan bilgilere göre olay kentin en işlek caddesi olan Teyfikbey Caddesi üzerinde meydana geldi. Yolun sol tarafında park etmek için geri geri manevra yapan sürücü Elyas Uslu yönetimindeki 11 EK 042 plakalı hafif ticari araç, arkasından geçen Sevgi Oruç (24) isimli bayana çarptı. Çapmanın etkisiyle hafif şekilde yaralanan kadın olay yerine 112 Acil Servis ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Bilecik Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralının durumunun iyi olduğu öğrenilirken, polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.

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