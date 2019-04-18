Geri manevra yaparken yaşlı adama çarptı

Bilecik'te geri manevra yapan minibüsün çarptığı yaşlı adam yaralandı.

Alınan bilgilere göre olay Gazipaşa Mahallesi, Tevfikbey Caddesi üzerinde meydana geldi. Dolmuş durağında bekleyen Ahmet Çakmak'a, (78) durakta geri manevra yapan İbrahim B. yönetimindeki 11 M 0005 plakalı minibüs çarptı. Çarpmanın etkisiyle yere düşen ve yaralanan Ahmet Çakmak, olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince burada yapılan ilk müdahalenin ardından Bilecik Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Polis, kazanın ardından yolcuları ile hareket eden minibüs sürücüsünü MOBESE görüntüleri ile tespit ederek olay yerine çağırdı. Polis kazayla ilgili soruşturma başlatırken, yaralının sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.