Gezmek için geldiği kanyonda ecel terleri döktü

Bilecik'te Harmankaya Kanyonu'na gezmek için gelen bir şahıs çıktığı yerden inemeyince AFAD tarafından kurtarıldı.

İstanbul'dan Bilecik'in Yenipazar ilçesindeki Harmankaya Kanyonu Tabiat Parkı'na gezmeye gelen 2 arkadaş, kanyon içinde dolaşmaya başladı. İki arkadaştan 24 yaşındaki Savaş Kaan Erden, kanyondan çıkamayınca, yüksel bir kayanın üzerine tırmandı. Buradan da inemeyen şahsın yardım istedi. Genç, olay yerine gelen AFAD Arama Kurtarma ve UMKE ekiplerince mahsur kaldığı yerden halat yardımıyla kurtarılarak jandarma ekibine teslim edildi.