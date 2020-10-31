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Gıda israfının önlenmesi için Bilecik'ten 670 söz

Tarım ve Orman Bakanlığı Dünya genelinde çevre ve sürdürülebilirlik konusunda en çok imza toplanan çevrimiçi kampanya çalışması başlattı.

2 milyon söz arayan Bakanlığa Bilecik'ten 670 söz verildi.


Türkiye'de gıda kayıpları ve israfının önlenmesi, azaltılması ve yönetimine ilişkin Tarım ve Orman Bakanlığı daha önce çeşitli eylem planları hazırladı ve ilgili kurumlara gönderdi. Vatandaşların da gıda kayıpları ve israfının önlenmesi amacı ile Dünya genelinde bir rekor denemesi başlattı. Çevre ve sürdürülebilirlik konusunda en çok imza toplanan çevrimiçi imza kampanyası kapsamında vatandaşlar www.sofranasahipcik.com adlı siteye girip bulundukları şehirler için imza atabiliyor. Sistem imzanın ardından söz veren her bir vatandaşa, “Her lokmanın ve her yudumun kıymetini bileceğime, gıda kaybı ve israfını ve olumsuz çevresel etkilerini önlemek için kendi adıma var gücümle sorumluluk alacağıma, yiyecek ve içecekleri ihtiyacım kadar alıp, bilinçli tüketip, israf etmeyeceğime, söz veriyorum” şeklinde de bir sertifika düzenliyor.


Bilecik'ten 670 söz alındı


Yapılan oylama sistemine Türkiye nüfusunun en kalabalık şehri olan İstanbul'dan katılım geldi. 47 bin 384 kişi kampanyaya katılım sağlayarak söz verirken, en az katılım ise 170 kişi ile Tunceli oldu. Bilecik'ten ise 670 kişi kampanyaya destek verildi.

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