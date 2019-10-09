Gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye başvuranların sayısı 200'ü geçti

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde yedikleri yemekten zehirlendikleri şüphesiyle hastaneye başvuran fabrika çalışanlarının sayısı son iki günde 200'ü geçti.

Edinilen bilgiye göre, Bozüyük Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren iki fabrikada çalışan ve belirli aralıklarla kusma, ishal, ateş ve halsizlik şikayetiyle Bozüyük Devlet Hastanesi Acil Servisine başvuran çalışanların sayısı son verilere göre 200'ü geçti. Yapılan tetkik ve incelemelerin ardından zehirlendikleri tespit edilen fabrika çalışanlarının bir kısmının şikayetlerinin devam ettiği gerekçesiyle yeniden hastaneye başvurduğu öğrenildi. Bunun yanında benzer şikayetlerle acil servise başvuru yapanların sayısının yüksek kaydedildi. Bozüyük Devlet Hastanesi Acil Servisinde görev yapan sağlık personelinin fabrika çalışanlarının tedavisi noktasında mesai mefhumu gözetmeksizin yoğun çaba harcadıkları belirtildi. Olayla ilgili yetkililerden henüz resmi bir açıklama gelmezken geniş çaplı soruşturmanın devam ettiği belirtildi.

Öte yandan, gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye başvuran 3 kişinin tedavisi sürüyor.