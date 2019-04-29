Glutensiz Yaşam Turu'nda Bilecik'te mola verdiler

9 Mayıs Dünya ve Türkiye Çölyak Farkındalık Günü kapsamında glutensiz yaşama dikkat çekmek için bisikletle Kocaeli'den Ankara'ya doğru yola çıkan 15 kişilik grup Bilecik'te mola verdi.

350 kilometrelik Kocaeli- Ankara etabının 140'ıncı kilometresinde Bilecik'e ulaşan 15 kişilik bisiklet grubunu Bilecik Belediyesi bahçesi içinde yer alan Tarihi Saat Kulesi önünde Belediye Başkanı Semih Şahin karşıladı. Kocaeli'den Ankara'ya doğru yola çıkan ve gittikleri şehirde yaşayan çölyak hastalarına glutensiz gıda yardımlarını ulaştıran ekibe teşekkür eden Başkan Şahin, Bilecik Belediyesi olarak anlamlı birçok çalışmaya katkı verdiklerini ve bundan sonra da vermeye hazır olduklarını söyledi. Şahin, "9 Mayıs Dünya ve Türkiye Çölyak Farkındalık Günü kapsamında Glutensiz Yaşam Turuna çıkan gönüllü bisikletli arkadaşlarımızı şehrimizde bir gece ağırladık. Kocaeli'den Ankara'ya doğru yola çıkan arkadaşlarımıza çıktıkları yolculukta kolaylıklar ve başarılar diliyoruz. Bilecik Belediyesi olarak anlamlı ve güzel bütün çalışmaların yanında yer almaya ve katkı vermeye hazırız. Anlamlı çalışmada yer alan Kocaeli Çölyak ve PKU Yaşam Derneği ile Kocaeli Bisiklet ve Doğa Sporları Kulübü üyelerine teşekkür ediyorum‘' ifadelerini kullandı.

"Bizler de belediyemizin katkıları ile konuklarımızı ağırlayacağız"

Türkiye Bisikletliler Federasyonu ve Bisikletliler Derneği Bilecik Temsilcisi Hakan Yavuz ise; Belediye Başkanı Semih Şahin'e katkıları dolayısıyla teşekkür ederek, "Kocaeli Çölyak ve PKU Yaşam Derneği ile Kocaeli Bisiklet ve Doğa Sporları Kulübü üyeleri Kocaeli'den Ankara'ya çıktıkları yolculukta Bilecik'te mola verdiler. Bizler de belediyemizin katkıları ile konuklarımızı ağırlayacağız. Bilecik Valiliği, Bilecik İl Özel İdaresi, Bilecik Belediyesi ve Bilecik'te hizmet veren bir lastik fabrikası destek verildi. Bisikletli grup, yardımsever firmalar ve kuruluşlardan topladıkları gıda maddelerini uğradıkları şehirlerdeki çölyak hastalarına teslim ederek, anlamlı ve güzel bir çalışmaya imza atıyorlar. Bizler de Bilecik olarak böyle bir çalışmanın paydaşı olduğumuz için çok mutluyuz'' ifadelerini kullandı.

Dernek üyelerinden Şahin'e teşekkür

Kocaeli Çölyak ve PKU Yaşam Derneği ile Kocaeli Bisiklet ve Doğa Sporları Kulübü üyeleri misafirperverliği ve katkılarından dolayı Belediye Başkanı Semih Şahin ve Bisikletliler Federasyonu ve Bisikletliler Derneği Bilecik Temsilcisi Hakan Yavuz'a Teşekkür Belgesi takdim ettiler.

15 kişilik bisikletli grup daha sonra Bilecik'in tarihi ve kültürel mekanları gezerek, fotoğraf çektirdiler.