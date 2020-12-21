İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Gölet ve enerji hatlarındaki çalışmalar devam ediyor

Bilecik’in Bayırköy beldesinde Bayırköy Göleti ve enerji hatlarındaki çalışmalar devam ediyor.

Bilecik'in Bayırköy beldesinde Bayırköy Göleti ve enerji hatlarındaki çalışmalar devam ediyor.


Bayırköy Belediye Başkanı Mustafa Yaman, yapımı devam eden Bayırköy Göleti ve enerji hatlarındaki çalışmaları yerinde inceledi. Bu anlamda özverili çalışan ekiplere teşekkür eden Başkan Yaman, "Bayırköy belediyesi olarak şartlar ne olursa olsun gerek genel anlamdaki projelerimize gerekse belde halkımızın yaşam şartlarını kolaylaştırmak için belediye çalışanlarımızın sorumluluğu içinde olan işlerimize ara vermeden devam ediyoruz. Bu konuda zaman saat gözetmeden çalışan belediye personellerimize gölet ve enerji hatlarındaki çalışmalarından dolayı tüm ekiplere özverili çalışmalarından dolayı teşekkürlerimi sunuyorum" dedi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.