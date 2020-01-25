Gölpazarı Açık Ceza İnfaz Kurumu'ndan kaçan tutuklu sayısı 5'e ulaştı

Bilecik'in Gölpazarı Açık Ceza İnfaz Kurumu'ndan kaçan tutuklu sayısı son bir ay içinde 5'e ulaştı.

Alınan bilgilere göre, Bilecik'in Gölpazarı ilçesinde bulunan Gölpazarı Açık Ceza İnfaz Kurumu'nda önceki gün yapılan sayımda bir kişinin olmadığı fark edildi. Yapılan araştırmalar sonucu bu şahsın Hamza C. (29) olduğu anlaşılırken, tutuklunun bahçedeki tellerden atlayarak kaçtığı tahmin ediliyor. Başta Bilecik ve ilçelerinde kolluk görevlileri şahsın yakalanması için seferber olurken, Bursa, Eskişehir ve Bilecik'e yakın illerde şahısların eşkal bilgisi verildi.

Öte yandan son bir içinde Gölpazarı Açık Ceza İnfaz Kurumundan firarların arttığı gözlenirken, 24 Aralık 2019 günü Barış E. ve Tarık İ., 6 Ocak günü Yavuz Ç. ve 17 Ocak günü ise ismi öğrenilemeyen bir kişi firar etmişti.