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Gölpazarı Belediyespor 9 haftada 8'inci galibiyetini aldı

Bilecik 1.

Amatör Lig temsilcisi Gölpazarı Belediyespor 9 hafta sonunda aldığı 8'inci galibiyetle tüm dikkatleri üzerine çekti.


Amatör Lig 9'uncu haftada Pazaryeri İlçe Stadı'nda oynanan müsabakada Pazaryerispor kendi saha ve seyircisi önünde Gölpazarı Belediyespor'a 4-0 yenildi. Sahası tadilatta olan Gölpazarı Belediyespor ligin geride kalan 8 haftasındaki tüm maçlarını deplasmanda oynadı. Bu müsabakayada deplasmanda çıkan Gölpazarı Belediyespor müsabakanın 27'inci dakikasında Mesut Karkaç ile durumu 1-0 getirdi. Bu gol aynı zamanda ilk yarının skoru oldu. İkinci yarıya iyi başlayan ev sahibi ekip beraberliği yakalamak için baskı kurarken, maçın 75'inci dakikasında Gölpazarı Belediyespor Serdal Böke ile durumu 2-0'a getirdi. Bu gol sonrası oyundan kopan Pazaryerispor maçın 78 ve 90'ıncı dakikalarında Gökmen Tokcan'ın attığı gollerle 4-0 geriye düştü. Müsabakayı Gölpazarı Belediyespor 4-0 kazanırken, ligde 8 galibiyet 1 mağlubiyetle 24 puanla ligde averajla 2 sırada yer aldı. Pazaryerispor ise; 8 puanda kaldı.

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