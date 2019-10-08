Gölpazarı İlçe Milli Eğitim Müdürü Altunışık oldu

Bilecik'in Gölpazarı İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne İsmail Altunışık atandı.

Uzun yıllar Gölpazarı Şehit Kemal Ay Anadolu Lisesinde müdür olarak görev yapan İsmail Altunışık, Gölpazarı İlçe Milli Eğitim Müdürü oldu. 28 Haziran 1979 yılında Bursa'da doğan Altunışık, ilkokul, orta okul, lise ve üniversite eğitimini Bursa'da tamamladı. Evli ve 2 çocuk babası olan İsmail Altunışık, 2006 yılından beri Bilecik'te Milli Eğitim Bakanlığı bünyesinde öğretmenlik ve idarecilik yapıyor.

Öte yandan Altunışık, 31 Mart yerel seçimleri öncesinde görevinden istifa ederek AK Parti'den Gölpazarı Belediye Başkanlığı için aday adayı olmuş, fakat aday gösterilmemişti.