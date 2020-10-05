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Gölpazarı MYO'ya yeni yerleşke

Bilecik’in Gölpazarı ilçesinde Bilecik Valisi Bilal Şentürk başkanlığında toplanan protokol üyeleri, Gölpazarı MYO için yeni yerleşke planlaması, ulaşım, konaklama, sosyal ve kültürel yaşam alanları gibi konuları görüştü.

Bilecik'in Gölpazarı ilçesinde Bilecik Valisi Bilal Şentürk başkanlığında toplanan protokol üyeleri, Gölpazarı MYO için yeni yerleşke planlaması, ulaşım, konaklama, sosyal ve kültürel yaşam alanları gibi konuları görüştü.


Bilecik Valisi Sayın Bilal Şentürk, Gölpazarı Kaymakamı Efecan Şahin, Bilecik Şeyh Edebali Rektörü Prof. Dr. Şükrü Beydemir, Belediye Başkanı Hayri Süer ve beraberindeki heyetle birlikte Gölpazarı Meslek Yüksekokulu yerleşkesinde incelemelerde bulunuldu. İncelemelerde sonrası gerçekleştirilen toplantıda Gölpazarı MYO için yeni yerleşke planlaması, ulaşım, konaklama, sosyal ve kültürel yaşam alanları gibi konular görüşüldü.

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