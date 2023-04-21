Gölpazarı yüzme havuzuna kavuşuyor

Bilecik'in Gölpazarı ilçesinde yapımı devam eden yarı olimpik yüzme havuzunun temel hafriyat işi biterken, yaz mevsimi öncesi açılacağı öğrenildi.

Gölpazarı Belediye Başkanı Hayri Suer, ilçede yapımı devam eden çalışmaları yerinde inceleyerek, “Hayal ettik, inandık, çalıştık ve başaracağız. Gölpazarı'na yeni bir spor kompleksi daha kazandırıyoruz. Gençlik merkezi ve spor oyun alanları bitmek üzere. Yarı Olimpik kapalı yüzme havuzunun temel hafriyatını bugün bitirdik. Bu yaz havuz özlemi sona eriyor. Belediye sosyal tesisi ve kafeteryaları ile birlikte bu yeni tesis ilçemize çok büyük bir keyif katacak şimdiden hayırlı olsun inşallah” dedi.