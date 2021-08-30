Gölpazarı'nda 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlandı

Bilecik'in Gölpazarı ilçesinde 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 99. yıl dönümü kutlandı.

30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları Gölpazarı Hükümet Konağı önündeki Atatürk büstüne İlçe Kaymakamı Efecan Şahin ile Belediye Başkanı Hayri Suer'ın çelenk koymasıyla başladı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunmasının ardından günün anlam ve önemini anlatan konuşmalar yapılarak, öğrenciler tarafından şiirler okundu. Ardından Kaymakamı Efecan Şahin'in şehitlik ziyareti ve şehit ailelerini ziyaretiyle program son buldu.