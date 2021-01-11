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Gölpazarı'nda hep bir ağızdan İstiklal Marşı okundu

Türkiye genelinde olduğu gibi Bilecik’te de okullarda bayrak töreni yapılarak İstiklal Marşı hep bir ağızdan okundu.

Türkiye genelinde olduğu gibi Bilecik'te de okullarda bayrak töreni yapılarak İstiklal Marşı hep bir ağızdan okundu.


Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un çağrısı üzerine bugün saat 10.00'da Gölpazarı Anadolu İmam Hatip Lisesi bahçesinde bayrak töreni yapılarak İstiklal Marşı okundu. Öğretmenlerin daveti ile öğrenciler ve aileleri TRT EBA kanalı üzerinden İstiklal Marşı coşkusuna katıldı. Gölpazarı Anadolu İmam Hatip Lisesi bahçesindeki törene Gölpazarı İlçe Milli Eğitim Müdürü İsmail Altunışık, Şube Müdürü Bayram Keser, Anadolu İmam Hatip Lisesi Müdürü Amir Kiraz, Şehit Kemal Ay Anadolu Lisesi Müdür Yardımcısı H. Burak Metin, Köprülü Mehmet Paşa Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Deniz Demirkaya ve çalışanlar katıldı. İlçede bulunan diğer okullardaki öğrenciler de törene kendi okullarının bahçelerinden dahil oldu.

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