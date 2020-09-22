İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Gölpazarı'nda iki otomobil çarpıştı: 6 yaralı

Bilecik’in Gölpazarı ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 6 kişi yaralandı.

Bilecik'in Gölpazarı ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 6 kişi yaralandı.


Kaza, Bilecik'in Gölpazarı ilçesinde meydana geldi. Hüseyin Kıvrıkoğlu Caddesi'nden Bilecik istikametine gitmekte olan Dündar Şahin'in kullandığı 06 MG 728 plakalı otomobil ile aynı istikamette seyir halinde bulunan İsmet Ozan Kulaksız yönetimindeki 11 RB 549 plakalı otomobil çarpıştı. Yaşana kazada sürücülerin yanı sıra 11 RB 549 plakalı araçta yolcu olarak bulunan Emre Can ünal, Ersan Yılmaz ve Mertcan Çınar ile 06 MG 728 plakalı otomobil yolcu olarak bulunan Mustafa Akın yaralandı. Yaralılardan İsmet Ozan Kulaksız, Emre Can ünal, Ersan Yılmaz ve Mertcan Çınar, Gölpazarı İlçe Devlet Hastanesinde tedavi altına alınırken, durumları biraz daha ağır olan Dündar Şahin ve Mustafa Akın, Bilecik Devlet Hastanesine kaldırıldı.


Öte yandan 06 MG 728 plakalı otomobilin Gölpazarı Belediyesine tahsisli olduğu, kazada yaralanan Dündar Şahin'ın belediyeye ait Gölpark şirketinin müdürü, Mustafa Akın'ın ise zabıta memuru olduğu öğrenildi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.