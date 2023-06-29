Gölpazarı'nda ilk kiraz hasadı yapıldı

Kemal Kızılkaya, Gölpazarı ilçesinde çiftçilerle bir araya gelerek kiraz hasadı gerçekleştirdi.

Hasat alanında açıklamalarda bulunan Vali Kızılkaya, Bilecik'in 22 bin dekar alanda 14 bin 500 ton kiraz üretimiyle Türkiye'nin gözbebeği olduğunu belirtti. Ayrıca, bereketli bir hasat dönemi geçirildiğini ve çiftçilerin bol kazanç elde etmesini temenni etti. Vali Kemal Kızılkaya, Gölpazarı ilçesinde çiftçilerle birlikte kiraz hasadı yaparak tarım sektörüne verdiği önemi bir kez daha gösterdi. Hasat alanında çiftçilerle bir araya gelerek sohbet eden Vali Kızılkaya, çiftçilerin emeklerine değer verildiğini ve desteklendiğini vurguladı.

Programda Vali Kızılkaya'ya Bilecik İl Tarım ve Orman Müdürü Necmettin Yoldaş ve Gölpazarı Kaymakamı Mustafa Nevzat Mercan eşlik etti.