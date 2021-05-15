Gölpazarı'nda Ramazan Bayramı buruk kutlanıyor

Bayramın son günü kolluk kuvvetleri hem bir takım ziyaretlerde bulundu, hem de denetimlerini sıkı bir şekilde gerçekleştirdi. Şehit yakınları ve gazileri ziyaret edilerek hediyeler veren kolluk kuvvetleri, ilçe giriş ve çıkışlarında denetimlerini sürdürdü. Denetimlerde seyahat etmek durumunda olan vatandaşların seyahat izin bellerine bakılırken, bayramını kutlayarak çikolata ve şeker ikramlarında bulunuldu. Gün içerinde polis ve jandarma ekiplerimiz ilçe genelinde sıkı bir şekilde devriyede bulunarak, ilçemizin sağlıklı ve huzurlu bir bayram geçirmesini sağladılar.