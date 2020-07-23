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Gölpazarı'nda tüm işyerleri denetlendi

Bilecik’in Gölpazarı ilçesinde Korona virüs konusunda kapsamlı denetim yapıldı.

Bilecik'in Gölpazarı ilçesinde Korona virüs konusunda kapsamlı denetim yapıldı.


İçişleri Bakanlığının 81 il valiliklere gönderdiği Korona virüs tedbirleri denetimi kapsamında Gölpazarı'nda faaliyet gösteren tüm işyerleri denetlendi. Polis, jandarma, zabıta, sağlık ve tarım ilçe müdürlükleri ekiplerince yapılan kontrollerde olumsuz bir durum ile karşılaşılmazken, ekipler işyerlerinde hijyen, sosyal mesafe ve maske kurallara riayet ettikleri için teşekkür ederek, hayırlı işler dilediler.

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