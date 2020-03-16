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Gölpazarı'nın dar ve virajlı yolları masaya yatırtıldı

Bilecik’in Gölpazarı ilçesinde Köylere Hizmet Götürme Birliği toplantısında, ilçenin dar ve virajlı yolları masaya yatırtıldı.

Bilecik'in Gölpazarı ilçesinde Köylere Hizmet Götürme Birliği toplantısında, ilçenin dar ve virajlı yolları masaya yatırtıldı.


Gölpazarı Köylere Hizmet Götürme Birliği toplantısı, Gölpazarı Kaymakamı M. Emre Canpolat başkanlığında İlçe Halk Eğitim Merkezi toplantı salonunda yapıldı. Birlik Başkanlığı görevi de yürüten Kaymakamı M. Emre Canpolat, Belen Köyü yol genişletme çalışması ve dar ve virajlı yolları ele aldı. Kaymakamı M. Emre Canpolat, 2020 yılında sürücülerin şikayet ettiği dar ve virajlı yollarının yapılacağı söyledi.


Öte yandan toplantıya, Gölpazarı Köylere Hizmet Götürme Birliği Müdürü Özkan Ercan ile genel meclis üyeleri katıldı. Toplantı sonrası Kaymakamı M. Emre Canpolat beraberindekiler Belen Köyü yol genişletme çalışmasını yerinde incelediler.

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