Gönüllü minik çevreciler Küçükelmalı mesire alanını baştan aşağı temizledi

Yapılan etkinlik sonrası bir açıklama yapan Tema Vakfı Pazaryeri Gönüllüsü Nefise Akbulut, "Bugün Şehit Zafer Koyuncu İmam Hatip Ortaokulu gönüllü öğrencileri ile yaptığımız 'Sulak Alan Gezisi' programımız kapsamında güzel bir güne şahitlik ettik. Öğrencilerimiz ile kır yürüyüşü, çevre temizliği ve kuşyemliği çalışması ile anlamlı bir gün geçirdik. Tabiatı dinlemek, doğada yaşayan canlıların beslenmesine katkıda bulunmak ve güzelim Küçükelmalı mesire alanımızda yapılan çevre temizliği ile yaşanılabilir alan oluşturmanın farklı lezzetini tattık bugün. Ayrıca piknik yapmaya gelen misafirlerimiz yaptığımız çalışmadan etkilenip bizden çöp poşeti alarak çalışmaya katılmaları da yaptığımız işin amacına ulaştığının göstergesi olması bakımından bizleri mutlu etti. Bu fırsatı sunan okul müdürümüz İslam Özkul'a, katkı sunan Pazaryeri Belediye Başkanımız Zekiye Tekin'e, öğretmen ve öğrencilere teşekkür ediyorum. Bu ve benzeri TEMA çalışmalarını ilçemize kazandırmaya devam edeceğiz" dedi.