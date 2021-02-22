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Gönüllü ve Bağışçı İlişkileri Daire Başkanı Can'dan Bilecik ziyaretleri

Acil Durum ve Afet Yönetimi (AFAD) Başkanlığı Gönüllü ve Bağışçı İlişkileri Daire Başkanı Mehmet Akif Can, birtakım temaslar için Bilecik’e geldi.

Acil Durum ve Afet Yönetimi (AFAD) Başkanlığı Gönüllü ve Bağışçı İlişkileri Daire Başkanı Mehmet Akif Can, birtakım temaslar için Bilecik'e geldi.


Gönüllü ve Bağışçı İlişkileri Daire Başkanı Mehmet Akif Can, Bilecik ziyaretleri kapsamında ilk olarak Vali Bilal Şentürk'ü makamında ziyaret etti. Ziyarette AFAD gönüllülük sistemi çalışmaları hakkında bilgi veren Can, Afet Eğitim Seferberliği başlatılarak 2021 yılının "Türkiye Afet Eğitim Yılı" ilan edilmesi nedeniyle Bilecik'te gerçekleştirilen ve planlanan eğitimlerle ilgili Vali Şentürk'le bilgi alışverişinde bulundular.


Ayrıca Gönüllü ve Bağışçı İlişkileri Daire Başkanı Mehmet Akif Can, AFAD Bilecik İl Müdürü Mehmet Hayri Demirel'i makamında ziyaret etti. İkili daha sonra Osmanlı Devleti'ni kurucusu Osman Gazi'nin kayınpederi devletin manevi kurucusu Şeyh Edebali Türbesi'ni ziyaret etti.

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