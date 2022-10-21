Görevden alınan CHP'li Semih Şahin'in 12 yıla kadar hapis talebiyle yargılandığı davanın ikinci duruşması görüldü

Bilecik Belediyesindeki rüşvet iddialarının ardından geçici olarak görevden alınan Belediye Başkanı Semih Şahin ile danışmanı tutuklu sanık Selçuk Erdağı'nın 4 yıldan 12 yıla kadar hapsinin istendiği davanın ikinci duruşması görüldü. Mahkeme tutuklu yargılanan Kayı A.Ş Genel Müdürü ve Başkan Semih Şahin'in danışmanı Selçuk Erdağ'ın adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasına hükmetti.

Olay, 19 Ocak günü Bilecik Belediyesinde meydana gelmişti. Bilecik'te bir müteahhit, Bilecik Belediyesi iştiraklerinden Kayı A.Ş Genel Müdürü ve Başkan Semih Şahin'in danışmanı Selçuk Erdağı'nın kendisinden rüşvet istediğini öne sürerek polise başvurdu. Müteahhit, Erdağı'nın kendisinden işlemlerini takip etme karşılığında 130 bin dolarlık senet ile 200 bin dolar nakit istediğini söyledi. Bilecik Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, soruşturma çerçevesinde para alışverişinin yapılacağı Bilecik Belediyesi çevresinde güvenlik tedbiri aldı. Belediye binasındaki odayı basan polis ekipleri, Erdağı'nı rüşvet alırken suçüstü yakaladı. Erdağ çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak, Bilecik M Tipi Cezaevine gönderilmişti.

Geçici olarak görevden alındı

İçişleri Bakanlığınca Bilecik Belediyesindeki rüşvet iddialarına ilişkin yürütülen soruşturma nedeniyle CHP'li Bilecik Belediye Başkanı Semih Şahin, geçici olarak görevden uzaklaştırılmıştı.

26 Temmuz günü rüşvet olayıyla ilgili soruşturma tamamlandı. Ağır Ceza Mahkemesine gönderilen iddianamede görevden uzaklaştırılan Bilecik Belediye Başkanı Semih Şahin ile Kayı A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Erdağı'nın 'rüşvet almak' suçundan 4 yıldan 12 yıla kadar hapisle cezalandırılmaları istendi.

4 yıldan 12 yıla kadar hapisle cezalandırılmaları istendi

Hazırlanan iddianame geçtiğimiz günlerde Bilecik Ağır Ceza Mahkemesi sunulurken, mahkeme tarafından Selçuk Erdağı ve Semih Şahin hakkında 4-12 yıl arasında hapis talebi ile ilgili dava açıldığı öğrenildi. İddianamede, şüpheli Selçuk Erdağı'nin, şüpheli Semih Şahin'in bilgisi ve iradesi dışında eylemlerde bulunmasının mümkün olmadığı vurgulandı.

İddianamede, "Şüpheli Semih Şahin ve iştirak iradesi içerisinde birlikte hareket ettiği şüpheli Selçuk Erdağı'nin, müştekilerin yüklenicisi ve potansiyel alıcısı oldukları Bilecik merkezde bulunan AVM inşaatı projesinin satış bedelinin belirlenmesi hususunda anlaşmaları karşılığında 200 bin Amerikan doları nakit para ve 130 bin Amerikan doları bedelli senet tutarında rüşvet istemek ve bu rüşvetin verilmesi konusunda varılan anlaşma sonrası 19 Ocak 2022 tarihinde rüşvete konu paranın teslimi sonrası yakalanması suretiyle üzerlerine atılı TCK'nın 252/2'inci maddesinde düzenlenen rüşvet alma suçunu işledikleri anlaşılmakla, şüphelilerin mahkemenizce yargılamalarının yapılarak eylemlerine uyan sevk maddeleri uyarınca cezalandırılmalarına karar verilmesi kamu adına iddia ve talep olunur" denildi.

Semih Şahin'in danışmanı Selçuk Erdağ adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı

Davanın ikinci duruşması bugün Bilecik Adliyesi Ağır Ceza Mahkeme salonunda görüldü. Davada tutuklu sanık Selçuk Erdağı, geçici olarak görevden alınan Bilecik Belediye Başkanı Semih Şahin, avukatları, müştekiler Harun Dağ, Nurullah Kara, avukatları, tanıklardan Belediye Meclis Üyesi Bülent Kaya, o dönemin Belediye Başkan Yardımcısı Muharrem Dumansızoğlu, Selçuk Erdağ'ın sekreteri Özge Menekşe hazır bulundu.

Sanıklar, müştekiler ve tanıkların dinlenmesinin ardından avukatlara son sözleri soruldu. Müşteki avukatı Onur Şeker, Semih Şahin hakkında adli tedbir ve tutuklama talep etti. Sanık avukatları ise iki ismin beraatını talep etti. Mahkeme heyeti 15 dakikalık aranın ardından Onur Şeker, Semih Şahin hakkında adli tedbir ve tutuklama talebini 'Red' ederek, tutuklu yargılanan, Selçuk Erdağ'ın adli kontrol şartıyla serbest kalmasını hükmetti. Erdağ, her hafta pazartesi günü karakola giderek, imza atacak.

Müşteki avukatlarının dinlenmesi için istedikleri CHP, Bilecik Milletvekili Yaşar Tüzün, CHP İl Başkanı Metin Yaşar ve CHP Merkez İlçe Başkanı Berna Pamukçu'nun, yapılacak incelemelerin ardından dinlenmesine karar verileceği belirtildi.

Öte yandan davanın Semih Şahin'in diğer soruşturma dosyasıyla birleştirilmesi istendi.

İfadelerde adı geçen Hasan Söğüt ve o olay günü çay getiren Nesrin Işık dinlenmesi üzerine bir sonraki duruşmayı 23 Aralık Cuma günü saat 11.00'a erteledi.