Görevi düşürülen Bilecik Belediye Başkan Vekili Muharrem Tüfekçioğlu'ndan ilk açıklama

Görevi düşürülen Bilecik Belediye Başkan Vekili Muharrem Tüfekçioğlu ilk açıklamasını yaparak, "Görevimi yürütmeme engel bir durum yoktur. Bahsi geçen kısa süreli hapis cezası zaten ertelenmiş bir cezadır" dedi.

Bilecik Valiliği tarafından yapılan açıklamada Bilecik Belediye Başkan Vekili Muharrem Tüfekçioğlu'nun aldığı bir cezadan dolayı görevi düşürüldüğü açıklandı. Bu açıklama sonrası Muharrem Tüfekçioğlu yazılı bir açıklama yaparak, "Bilindiği üzere 3 Mart 2022 tarihinden itibaren Bilecik Belediyesi Başkan Vekili olarak görev yapmaktayım. 2014 senesinde bir firmanın genel müdürlüğü görevini yürütürken, orman kanununa muhalefete ilişkin kısa süreli almış olduğum bir ceza, 31 Mart 2022 tarihinde kesinleşmiş olup bu gerekçe gösterilerek Belediye Başkan Vekilliği görevimin sona erdirildiğine dair tebligat yapıldı. Yargıtay'ın kesinleşen kararında seçme ve seçilme hakkım elimden alınmamış olup bu sebeple hukuken görevden alınma işleminin yanlış tesis edildiği düşünülmektedir. Görevimi yürütmeme engel bir durum yoktur. Bahsi geçen kısa süreli hapis cezası zaten ertelenmiş bir cezadır. Bu sebeple Valilik nezdinde başvuruda bulunuyoruz. Aynı zamanda hatalı yoruma dayalı yapılan işlemin iptali yönünde adli ve idari birimlere başvurularda bulunuyoruz" dedi.