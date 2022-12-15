Bilecik'te Gübretaş'a ait altın madeninde yaşanan kazada 1 işçi hayatını kaybetti.

Olay, Bilecik'in Söğüt ilçesine bağlı Sırhoca köyündendeki Tarım Kredi iştiraki Gübretaş'a ait maden sahasında meydana geldi. Altın madenindeki taşeron Gülak firmasında greyder operatörü olarak çalışan Y.Ç. (59), geri manevra yaparken, araçtaki liper demiriyle aynı firmada çalışan Sebahattin Duman'a (60) çarptı. Kazada ağır yaralanan Sebahattin Duman, 112 Acil Servis ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Söğüt Devlet Hastanesine kaldırıldı. Şahıs buradaki tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.