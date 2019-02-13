Gül fiyatları yüzde 100 zamlandı

Bilecik'te çiçekçilerin bayramı olarak tabir edilen 14 Şubat Sevgililer Günü hazırlıkları tamamlanırken, gülün fiyatına o güne özel yüzde 100 zam geldi.

14 Şubat Sevgiler Günü öncesi tane fiyatı 7,5 TL olan kırmızı gülün fiyatı bugüne özel olarak yüzde 100 artarak 15 TL oldu. Her yıl 14 Şubat Sevgililer Günü öncesi çiçek fiyatlarına zam geldiğini anlatan çiçekçi Altıner Yörümez, "Sevgililer Gününün olmazsa olmazı kırmızı güller. Normal fiyatları 10 TL ve 7,5 TL arasında değişirken bu güne özel olarak üreticiler fiyatlarını artırıyor. Buna bağlı bizler de çiçek fiyatlarını arttırmak zorunda kalıyoruz. 14 Şubat Sevgiler Günü'nde gül fiyatları 15 ve 17 buçuk TL arasında değişecek. Bu gün en çok kırmızı gül tercih ediliyor. Zaten sevgililer gününün olmaza olmazı kırmızı güllerdir" dedi.