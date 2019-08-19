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Gülümbe rampalarında trafik kazası; 2 yaralı

Bilecik’te meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Bilecik'te meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.


Alınan bilgilere göre; Bilecik'ten Osmaneli ilçesine istikametine seyir halinde olan Samet Karaağaç (31) yönetimindeki 11 BC 203 plakalı otomobil, Gülümbe rampalarında geldiğinde havanın yağışlı, yerlerin ıslak olması sebebiyle sürücünün araç hâkimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak kaza yaptı. Kazada sürücü Samet Karaağaç ve araç içinde yolcu olarak bulunan Sevda Karaağaç (23) yaralandı. Yaralılar, olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Bilecik Devlet Hastanesine kaldırıldı.


Yaralıların durumun iyi olduğunu öğrenilirken, Bölge Trafik Şubesi ekipleri olay yerinde başka bir kaza yaşanmaması için geniş çaplı önlem aldı. Kazada hasar gören araç çekici yardımı ile çekildi.

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