Güneşspor Kulüp Başkanı Ümit Kök'ün “İlk Dem” isimli şiir kitabı okuyucular ile buluştu

Bozüyük Güneşspor Kulüp Başkanı Ümit Kök'ün çıkardığı “İlk Dem” isimli şiir kitabı için imza günü düzenlendi.

Bozüyük Şeyh Şamil Parkı içerisinde yer alan kulübün sosyal tesislerinde gerçekleşen kitap tanıtım ve imza gününe vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Şiir kitabı hakkında İHA muhabirine açıklamalarda bulunan Başkan Ümit Kök, “Yaşamda etkilendiğimiz olaylar oluyor. İnsanların hayatlarından, doğanın gelişmesinden yada bir çok felaketlerden, mutluluklardan etkileniyoruz. Yıllardır bunları şiirlere diler getiriyorduk. Böyle böyle şiirlerimiz birikmişti. Bizde arkadaşlarımız ile yardım grubumuz için neler yapabiliriz projesini geliştirirken şiir kitabı çıkaralım da bu şiir kitabımızı satışa sunalım. Kendimize gelir sağlamış oluruz, hem de yardım grubumuza katkı sağlamış oluruz diye düşündük” dedi.

“Bu kitapta sadece duygularım değil, çevremde yaşanmış hikayelerde var”

Başkan Kök konuşmasına şöyle devam etti; “Bu kitaptan bir çok arkadaşımızın hikayeleri var. Bir çok kişinin yaşanmışlığı var. Sadece kendi duygularım değil, bir başkasının anlatmış olduğu hikâyeleri de şiire dile getiriyoruz. Şiirle insanlara sunuyoruz. İnşallah okuyucularda memnun kalırlar, beğenirler. Bugün burada kitabın oluşmasında emeği geçen kadın kollarımıza ve bir çok arkadaşımıza teşekkür ederim. Bizleri bugün buraya gelen, onurlandıran bu organizasyonumuzda bulanan tüm Bozüyük halkına, tüm yetkililerimize hepsine ayrı ayrı teşekkür ederim, Allah hepsinden razı olsun.”