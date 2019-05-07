Güpegündüz soydular

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde, ev sahibinin olmadığı saati denk getiren hırsızlık şüphelileri, güpegündüz daireye girerek yaklaşık 20 bin TL değerindeki para ve ziynet eşyasını alarak kayıplara karıştılar.

Edinilen bilgiye göre hırsızlık olayı Yeşilkent mahallesindeki TOKİ konutlarında meydana geldi. Ev sahibi Z.D.‘nin evden ayrılıp Ramazan mukabelesine gittiği sırada eve giren hırsızlık şüphelileri, 20 bin lira değerinde nakit para ve ziynet eşyalarını alarak evden ayrıldı. Evinde geri dönen vatandaş kapıyı açık olarak görünce hırsızlık olayını fark edip hemen polis ekiplerine haber verildi. Polis ekiplerinin olay yerine gelerek yaptığı incelemelerin ardından hırsız veya hırsızların yakalanması için çalışma başlatıldı.