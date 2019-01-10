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Güreş turnuvasında büyük başarı

Bozüyük Mimar Sinan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri Bilecik’te düzenlenen güreş turnuvasında büyük başarı elde ettiler.

Bozüyük Mimar Sinan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri Bilecik'te düzenlenen güreş turnuvasında büyük başarı elde ettiler.


Okul sporları kapsamında düzenlenen Bilecik Güreş turnuvasında Mimar Sinan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri girmiş oldukları kategorilerde rakiplerine karşı üstünlük sergilediler. Okul öğrencilerinden Muhyettin Çelik 70 kilogram serbest stilde tüm rakiplerini eleyerek il birincisi oldu. Yine aynı turnuvada grekoromen 61 kilogramda güreşen Hasan Hüseyin Uslu il ikincisi, Eren Boz ise 57 kilogram grekoromen güreş müsabakasında il üçüncüsü oldu. Okul Müdürü Adnan Yıldız, dereceye giren öğrencileri tebrik ederek kendilerini turnuvaya hazırlayan öğretmen ve idarecilere de teşekkür etti.

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