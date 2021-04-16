Gürsü Kaymakamı Yavuz'a 'Fahri Hemşehrilik Beratı' verildi

Osmaneli Belediye Başkanı Münür Şahin, eski Osmaneli Kaymakamı olan, Bursa'nın Gürsü ilçesi kaymakamlığı görevini yürüten Naif Yavuz'a 'Fahri Hemşehrilik Beratı' takdim etti.

Osmaneli Belediyesi tarafından geçtiğimiz ay oy birliği ile Osmaneli eski Kaymakamı olan, şu an Gürsü Kaymakamlığı görevini yürüten Naif Yavuz'a 'Fahri Hemşehrilik Beratı' verilmesi kararlaştırılmıştı. Osmaneli Belediye Başkanı Münür Şahin, Osmaneli Kaymakamlığı döneminde uyum içinde çalıştıkları ve birçok hizmetin, yatırımın gerçekleşmesinde büyük rol alan Yavuz'u makamında ziyaret etti. 'Fahri Hemşehrilik Beratı'nı Yavuz'a teslim eden Başkan Şahin, "Değerli kardeşim, kıymetli kaymakamımız Naif Yavuz'a tüm meclis üyelerimizin oy birliği ile karar verdiği 'Fahri Hemşehrilik Beratı'nı takdim etmekten gurur duyuyorum" dedi.

"Osmaneli'nin fahri hemşehrisi olmak benim için onurdur"

Gürsu Kaymakamı Naif Yavuz, eski görev yeri Osmaneli'nde belediye meclisinde oy birliği ile alınan kararla şahsına uygun görülen 'Fahri Hemşehrilik Beratı'nı almaktan onur duyduğunu anlatarak, "Meslek hayatım boyunca almış olduğum en özel ve anlamlı belgelerden biri olan bu beratı bana uygun gören Osmaneli Belediye Başkanımız Münir Şahin başta olmak üzere tüm Belediye meclis üyelerine teşekkürlerimi ve şükranlarımı sunuyorum" dedi.