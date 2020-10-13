Güzel Market'e kırtasiye desteği

Türk Kadınlar Birliği Derneği Bilecik Şubesi, Bilecik Belediyesi tarafından kurulan Güzel Market'e kırtasiye desteğinde bulundu.

İhtiyaç sahibi vatandaşlara her türlü desteği sağlamak için kurulan Güzel Market, eğitim ve öğretim yılının açılmasıyla, okul çağındaki çocuğunun gerekli ihtiyaçlarını karşılayamayan ihtiyaç sahibi ailelere kırtasiye yardımında bulunmaya başladı. Bu yardıma kayıtsız kalmayan Türk Kadınlar Birliği Derneği ihtiyaç sahibi aile ve çocuklara ulaştırılması için kırtasiye yardımında bulundu.