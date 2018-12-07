Hac kayıt tarihleri belli oldu

Diyanet İşleri Başkanlığı hacca yeni kayıt yaptıracak vatandaşlara yönelik çalışmaları tamamlarken, kutsal topraklara gitmek ve hac ibadetini yerine getirmek isteyen vatandaşlar için hac kayıt heyecanı başladı. Ön kayıtın 8-14 Aralık tarihinde olacağını aktaran bir tur temsilcisi sahibi Alper Aydoğdu, "Ön kayıtın son günüden sonra 28 Aralık günü kura çekilişi olacak. Ardından 2-11 Ocak 2019 günleri arasında kesin başlayacak. Hacca gitmek isteyen vatandaşlarımız 8-14 Aralık tarihleri arasında T.C. kimlik numaralarına harçlarını yatırdıktan sonra www.hac.gov.tr internet adresinden ön kayıt başvurularını yapabilecekler. Daha önceki yıllarda hac kaydı olup 2018 yılında hac kurasına katılan ancak kesin kayıt hakkı elde edemeyen hacı adaylarının kayıt yenileme işlemleri 08 Aralık 2018 tarihinde Başkanlık tarafından yapılacaktır" dedi.