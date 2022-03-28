'Hadi Öldürsene Canikom' oyunu Bilecik'te sahne aldı

Bilecik Belediyesi Tiyatro Kulübü tarafından sahnelenen, Aziz Nesin'in kaleme aldığı 'Hadi Öldürsene Canikom' adlı oyun, Şeyh Edebali Kültür ve Kongre Merkezinde sahne aldı.

Sahne alan oyuna Belediye Başkan Vekili Muharrem Tüfekçioğlu, eşi Güler Tüfekçioğlu, Kent Konseyi Başkanı Seyfi Özgen, belediye meclis üyeleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

"Sanat adına yapılan bu çalışmalar bize keyif veriyor''

Belediye Başkan Vekili Muharrem Tüfekçioğlu, sahnelenen oyunu büyük bir keyifle takip ettiklerini belirterek, "Belediyemiz kültür ve sanat alanında yapılan bu tür çalışmaları keyifle ve takdirle karşılıyoruz. Bu tür güzel çalışmalar için desteklerimiz devam edecek. Bu oyunda sahne alan bütün arkadaşlarımızı tebrik ediyor, güzel oyunlarının devamını diliyorum'' ifadelerini kullandı.

Başkan Vekili Tüfekçioğlu oyun sonunda oyunculara çiçek takdim ederek, hatıra fotoğrafı çektirdi.