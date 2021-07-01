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'Hadislerle O'nu Anlamak' konulu ödüllü gençlik bilgi yarışması sona erdi

Bilecik’te Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından 81 ilde eş zamanlı düzenlenen ’Hadislerle O’nu Anlamak’ konulu ödüllü gençlik bilgi yarışması sona erdi.

Bilecik'te Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından 81 ilde eş zamanlı düzenlenen 'Hadislerle O'nu Anlamak' konulu ödüllü gençlik bilgi yarışması sona erdi.


Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından düzenlenen Mevlidi Nebi Gençlik Bilgi Yarışması kapsamında 'Hadislerle O'nu Anlamak' konulu bilgi yarışması sona ererken, dereceye giren öğrencilere ödülleri Bilecik İl Müftüsü Ali Erhun tarafından verildi. Erhun, makamında kabul ettiği öğrencileri tebrik ederek, "Kızlar kategorisinde Melisa Kızmazer birinci, Yağmur Güç ikinci, Erkeklerden kategorisinde ise Halil Önal birinci oldu. Kendilerini tebrik eder bundan sonraki hayatlarında başarılar dilerim" dedi.

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